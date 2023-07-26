Райффайзен приостановит покупку наличных евро и долларов у физлиц
26 июля 202312:57
Райффайзен с августа прекратит прием евро и долларов от физлиц в кассах банка, говорится на сайте организации.
Руководство объясняет решение «необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка». Отмечается, что мера носит временный характер, и клиенты в будущем смогут совершать операции с валютой.
При этом возможность совершать операции в мобильном приложении сохранится.
Вносить наличные евро и доллары через банкоматы австрийского банка стало невозможно еще в феврале этого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru