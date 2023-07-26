Райффайзен приостановит покупку наличных евро и долларов у физлиц

Руководство объясняет решение «необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка». Отмечается, что мера носит временный характер, и клиенты в будущем смогут совершать операции с валютой.

При этом возможность совершать операции в мобильном приложении сохранится.

Вносить наличные евро и доллары через банкоматы австрийского банка стало невозможно еще в феврале этого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

