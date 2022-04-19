Стало известно, как высокие цены на российскую нефть влияют на рубль

Высокие цены на российскую нефть помогают рублю укрепляться. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ведущего аналитика «Фридом Финанс» Наталью Мильчакову.

Она уверила, что фундаментальных оснований для падения рубля до 200 или 100 за доллар в этом году уже нет. Аналитик также напомнила, что в России остались резервы в размере более 300 миллиардов долларов.

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По словам Мильчаковой, эти средства хранятся в золоте, юанях и других наличных валютах. К тому же, добавила она, Япония оказалась не в состоянии заблокировать часть российских резервов, которая была номинирована в иенах, так как в этом государстве нет для этого законодательного обоснования.

В то же время аналитик отметила, что в течение года возможны колебания рубля в широком диапазоне 70-100 за доллар.

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ФОТО: РИА Новости
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