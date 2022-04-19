Стало известно, как высокие цены на российскую нефть влияют на рубль

По словам Мильчаковой, эти средства хранятся в золоте, юанях и других наличных валютах. К тому же, добавила она, Япония оказалась не в состоянии заблокировать часть российских резервов, которая была номинирована в иенах, так как в этом государстве нет для этого законодательного обоснования.

В то же время аналитик отметила, что в течение года возможны колебания рубля в широком диапазоне 70-100 за доллар.