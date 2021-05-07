Стали известны даты проведения Ялтинского экономического форума

«Такое решение приняли в ходе рабочей поездки в Крым. В 2020 году нам пришлось отменить форум, но в этом году мы готовы провести его, конечно, с соблюдением всех мер безопасности», — отметил вице-премьер.

Ялтинский международный экономический форум проводится ежегодно с 2015 года в Крыму. В прошлом году из-за пандемии коронавируса форум был перенесен на более поздний срок.

