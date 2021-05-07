Стали известны даты проведения Ялтинского экономического форума
Ялтинский международный экономический форум в 2021 году пройдет с 4 по 6 ноября. Об этом сообщил в Instagram вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Такое решение приняли в ходе рабочей поездки в Крым. В 2020 году нам пришлось отменить форум, но в этом году мы готовы провести его, конечно, с соблюдением всех мер безопасности», — отметил вице-премьер.
Ялтинский международный экономический форум проводится ежегодно с 2015 года в Крыму. В прошлом году из-за пандемии коронавируса форум был перенесен на более поздний срок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 386 / сут.
Умерли
113 тыс.+376 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 022 / сут.
- Лавров обвинил США и ЕС в попытках насаждения тоталитаризма
- В Совфеде без оптимизма восприняли заявление Блинкена в Совбезе ООН
- Стали известны даты проведения Ялтинского экономического форума
- СМИ: В ЕС раскритиковали планы России по составлению списка «недружественных стран»
- В МИД Словении заявили о готовности провести встречу Путина и Байдена
- Важен факт диалога. Востоковеды прокомментировали переговоры Путина и Нетаньяху
- Прививка от коронавируса станет обязательной для всех работников в Саудовской Аравии
- Галустян призвал сочинских бизнесменов не завышать цены на отдых
- СМИ: Радикалы уничтожили в Харькове плакаты с поздравлениями ко Дню Победы
- Блинкен заявил, что ряд действий США подрывал «порядок, основанный на правилах»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru