Карантин из-за африканской чумы свиней введён в Архангельской области

Карантин введён в Вельском районе Архангельской области после выявления случаев африканской чумы свиней в селе Пуйское. Об этом информирует администрация региона.

Ограничительные меры будут действовать до окончания соответствующих мероприятий, которые предусмотрены ветеринарными правилами. Ранее в районе деревни Кухтерево сельского поселения «Пуйское» были найдены туши трёх умерших диких кабанов, у которых диагностирована африканская чума свиней.

Для предотвращения распространения болезни специалисты фиксируют поголовье свиней в хозяйствах сельских поселений «Благовещенское» и «Пуйское». Владельцам животных запрещено продавать, перевозить и самостоятельно забивать скотину.

Домашних свиней будут изымать у владельцев с выплатой денежной компенсации из расчёта средней цены на свинину.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - высококонтагиозная вирусная болезнь этих животных, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека она не представляет опасности.

