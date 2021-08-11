Карантин из-за африканской чумы свиней введён в Архангельской области
Карантин введён в Вельском районе Архангельской области после выявления случаев африканской чумы свиней в селе Пуйское. Об этом информирует администрация региона.
Ограничительные меры будут действовать до окончания соответствующих мероприятий, которые предусмотрены ветеринарными правилами. Ранее в районе деревни Кухтерево сельского поселения «Пуйское» были найдены туши трёх умерших диких кабанов, у которых диагностирована африканская чума свиней.
Для предотвращения распространения болезни специалисты фиксируют поголовье свиней в хозяйствах сельских поселений «Благовещенское» и «Пуйское». Владельцам животных запрещено продавать, перевозить и самостоятельно забивать скотину.
Домашних свиней будут изымать у владельцев с выплатой денежной компенсации из расчёта средней цены на свинину.
Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - высококонтагиозная вирусная болезнь этих животных, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека она не представляет опасности.
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