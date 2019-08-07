Стал известен объем международных резервов России

Международные (золотовалютные) резервы России по состоянию на июль выросли на 1,434 млрд рублей (0,3%) и составили 519,797 млрд рублей. Такие данные привели в Центробанке, сообщает RT.

По данным регулятора, с января по июль текущего года резервы страны выросли на 11% (51,302 млрд рублей).

Международные резервы – это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства.





