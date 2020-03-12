Стал известен главный козырь России в нефтяной войне
Россия – де-факто единственный в мире производитель нефти, способный нормально работать при ценах на черное золото на уровне 15-20 долларов за баррель.
Опрошенные Bloomberg аналитики отметили, что себестоимость добычи нефти в России составляет около 4 долларов за баррель, тогда как транспортировка — в 5 долларов. Прочие расходы оцениваются в 6-8 долларами за баррель.
Главным козырем России агентство называет плавающий курс рубля. Ослабление национальной валюты играет на руку российским производителям, так как они получают доходы в долларах, а расходы несут по большей части в рублях.
Так, в 2016 году российские компании из-за девальвации рубля смогли увеличивать инвестиции в производство, тогда как их зарубежные конкуренты сокращали расходы на эти цели.
Напомним, 9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки по снижению добычи.
В ответ на это Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия объявили о намерении значительно нарастить добычу.
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