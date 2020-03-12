Стал известен главный козырь России в нефтяной войне

Главным козырем России агентство называет плавающий курс рубля. Ослабление национальной валюты играет на руку российским производителям, так как они получают доходы в долларах, а расходы несут по большей части в рублях.

Так, в 2016 году российские компании из-за девальвации рубля смогли увеличивать инвестиции в производство, тогда как их зарубежные конкуренты сокращали расходы на эти цели.

Напомним, 9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки по снижению добычи.

В ответ на это Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия объявили о намерении значительно нарастить добычу.

