США ввели санкции против российских оборонных компаний

США ввели новый пакет санкций против России, в новый пакет вошли несколько компаний, среди них оказались предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом говорится на сайте американского министерства финансов.

Заводы «Москвич» и АвтоВАЗ попали под санкции США

Под рестрикции, в частности. попали три авторемонтных заводы, Ульяновский патронный завод, Ростовский институт радиосвязи и другие компании.

Ранее Евросоюз уточнил формулировки, которые поясняют причины введения санкций против 140 россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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