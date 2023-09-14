США ввели санкции против российских оборонных компаний
14 сентября 202317:28
США ввели новый пакет санкций против России, в новый пакет вошли несколько компаний, среди них оказались предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом говорится на сайте американского министерства финансов.
Под рестрикции, в частности. попали три авторемонтных заводы, Ульяновский патронный завод, Ростовский институт радиосвязи и другие компании.
Ранее Евросоюз уточнил формулировки, которые поясняют причины введения санкций против 140 россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru