США ввели санкции против российских оборонных компаний

НСН-«Культурный гид» Музыкальный уикенд в Москве начнется с концерта группы «7Б» в пятницу Солистка «Мураками» Вагапова отметит на сцене день рождения Среди театральных постановок выходных: «104 страницы про любовь» на Таганке, «БЕСприданница» в Театре Моссовета В кино выходят «Искусство по понятиям» с Умой Турман, «У людей так не бывает» с Меньшовым и Хабенским