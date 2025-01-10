США ввели новые санкции против более 200 компаний и физлиц из России

США ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с энергетическим сектором России, а также свыше 180 судов. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, меры направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа.

США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Альфастрахования»

В рамках нового санкционного пакета вводятся также меры в отношении предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на три источника сообщило, что в Брюсселе опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить санкции, принятые действующим президентом США Джо Байденом в отношении РФ.



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Фото: telegram.org
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