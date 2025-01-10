США ввели новые санкции против более 200 компаний и физлиц из России

США ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с энергетическим сектором России, а также свыше 180 судов. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, меры направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа.