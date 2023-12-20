США ввели санкции против одного танкера и четырех российских компаний
США расширили санкции против России. В обновленный список попали четыре компании и один танкер, сообщает американский Минфин.
Под ограничения попали компании Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited, зарегистрированные в Гонконге. Также под санкциями две фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – Sun Ship Management D и Voliton DMCC.
Помимо компаний Минфин США добавил в санкционный список танкер для перевозки нефтепродуктов Sanar 15, который ходит под российским флагом.
Ранее 12-й пакет антироссийских санкций утвердил Евросоюз (ЕС). Новые ограничения обязует все страны ЕС информировать Еврокомиссию о продаже танкеров России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru