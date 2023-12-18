С 1 января ЕС вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, будут введены с 1 марта.

Также вводятся ограничения на импорт сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки, литиевых аккумуляторов, комплектующих для БПЛА. Новый пакет санкций обязует все страны сообщества информировать Еврокомиссию о продаже России танкеров.

Дополнительно ЕС включил в черный список 29 компаний и несколько физических лиц и запретил гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес сообщил, что антироссийские ограничения провалились и нанесли больший вред гражданам Евросоюза, чем Москве, передает «Радиоточка НСН».

