Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России
Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций, отмечается в его официальном журнале.
С 1 января ЕС вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, будут введены с 1 марта.
Также вводятся ограничения на импорт сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки, литиевых аккумуляторов, комплектующих для БПЛА. Новый пакет санкций обязует все страны сообщества информировать Еврокомиссию о продаже России танкеров.
Дополнительно ЕС включил в черный список 29 компаний и несколько физических лиц и запретил гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.
Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес сообщил, что антироссийские ограничения провалились и нанесли больший вред гражданам Евросоюза, чем Москве, передает «Радиоточка НСН».
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