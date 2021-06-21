США ввели санкции против 16 граждан и 5 силовых структур Белоруссии
Минфин США ввел санкции в отношении 16 граждан, пяти ведомств и организаций Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, ограничения коснулись белорусского КГБ, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики и внутренних войск министерства, УВД Брестоблисполкома и Центра изоляции правонарушителей в Минске, отмечают Известия.
Кроме того, под санкции Вашингтона попали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, спикер верхней палаты Национального собрания Наталья Кочанова, генпрокурор республики Андрей Швед, командир спецназа КГБ «Альфа» Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб, замглавы белорусского Минюста Сергей Калиновский, сообщает Газета.ру.
Ранее в понедельник Евросоюз ввел очередной пакет санкций против Белоруссии. В черный список попали 86 граждан и юрлиц, а ограничения коснулись семи секторов экономики, отмечает телеканал «360». Однако ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель отмечал, что экономические санкции в отношении Минска будут рассмотрены на саммите ЕС 24−25 июня, напоминает «Свободная пресса».
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