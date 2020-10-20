США расширили санкции против «Северного потока-2»

Американские санкции по «Северному потоку - 2» распространены на фирмы, помогающие в модернизации или установке оборудования на судах для его укладки, сообщает РИА Новости.

Санкции против проекта газопровода, введенные в 2019 году, теперь расширены и на те компании, которые предоставляют услуги и финансирование для модернизации этих судов, уточняет «Интерфакс».

Как уточняет Ura.ru, в госдепартаменте также призвали Россию отказаться от давления на другие страны с помощью энергоресурсов.