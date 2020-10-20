США расширили санкции против «Северного потока-2»
Американские санкции по «Северному потоку - 2» распространены на фирмы, помогающие в модернизации или установке оборудования на судах для его укладки, сообщает РИА Новости.
Санкции против проекта газопровода, введенные в 2019 году, теперь расширены и на те компании, которые предоставляют услуги и финансирование для модернизации этих судов, уточняет «Интерфакс».
Как уточняет Ura.ru, в госдепартаменте также призвали Россию отказаться от давления на другие страны с помощью энергоресурсов.
Ранее в середине октября «Коммерсант» сообщал, что трубоукладчик «Академик Черский» проводит испытания вблизи Калининграда для дальнейшей прокладки последнего участка газопровода «Северный поток-2».
В начале октября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что реализацию газопровода «Северный поток - 2» еще можно остановить. Он сказал, что в Германии наконец-то началась дискуссия об обоснованности проекта «Северный поток - 2». По словам польского министра, проект привел Европу к экономической зависимости от России.
Польское Управление по охране конкуренции и потребителей в рачале октября усмотрело нарушение польского антимонопольного законодательства и выписало штраф «Газпрому» - 29 млрд злотых (7,6 млрд долларов США). Пять европейских партнёров российской компании поляки решили оштрафовать на 385 млн злотых (100 млн долларов США). Кроме этого от них потребовали в течение 30 дней расторгнуть договор с «Газпромом».
В то же время в комитете бундестага ФРГ поддержали «Северный поток 2».Эту тему обсуждали на заседании комитета по экономике и энергетике и депутаты, в том числе из правительственных партий, выразили поддержку «Северному потоку 2».
В свою очередь, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил мнение, что Запад раскручивает «дело Навального» для блокировки строительства «Северного потока-2». Он напомнил, что Вашингтону крайне важно не допустить запуска газопровода, чтобы нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу.
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