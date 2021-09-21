США впервые ввели санкции против сервиса обмена криптовалют

В американском ведомстве отметили, что меры приняты с целью противодействия вымогателям в киберпространстве. По данным Минфина, платформа оказывала содействие транзакциям с нелегальными финансовыми поступлениями, полученными при вымогательствах. Более 40% транзакций на сервисе являются незаконными, заявили в ведомстве.

Таким образом, ведомство планирует бороться с атаками киберпреступников. Санкции предполагают замораживание активов SUEX в юрисдикции США, а также запрет гражданам страны иметь дела с этим сервисом.

