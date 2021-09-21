США впервые ввели санкции против сервиса обмена криптовалют
Власти США впервые ввели санкции против платформы по обмену криптовалют - SUEX OTC, S.R.O. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минфин США.
В американском ведомстве отметили, что меры приняты с целью противодействия вымогателям в киберпространстве. По данным Минфина, платформа оказывала содействие транзакциям с нелегальными финансовыми поступлениями, полученными при вымогательствах. Более 40% транзакций на сервисе являются незаконными, заявили в ведомстве.
Таким образом, ведомство планирует бороться с атаками киберпреступников. Санкции предполагают замораживание активов SUEX в юрисдикции США, а также запрет гражданам страны иметь дела с этим сервисом.
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