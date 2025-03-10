США впервые с 2022 года поставили в Россию кукурузу
США в январе возобновили поставки кукурузы в Россию впервые с марта 2022 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы.
В начале года компании США отправили в РФ кукурузы на $55,5 тысячи. Это стало первой поставкой продукта почти за три года.
США являются крупным экспортером кукурузы, в первый месяц 2025 года страна отправила на экспорт продукции на $1,5 млрд. За год стоимость поставок увеличилась на 31%. Крупнейшими импортерами стали Мексика ($408 млн), Япония ($324 млн), Южная Корея ($162 млн).
Ранее стало известно, что американские компании увеличили закупки удобрений из России на 20%, до $85,5 млн, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru