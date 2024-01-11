США возобновили импорт нефти из России спустя полтора года

В марте 2022-го Вашингтон ввел санкции, запретив импорт российской нефти и других энергоносителей, напоминает Ura.ru. Последнюю партию сырья из РФ компании США закупили в апреле.

Отмечается, что американская сторона в октябре прошлого года приобрела 36,8 тысячи баррелей отечественной нефти, пишет RT. Партия обошлась Вашингтону в $2,7 млн. Кроме того, в ноябре США закупили 9,9 тысячи баррелей стоимостью $750 тысяч. В обоих случаях сырье приобретали для потребления.

При этом один баррель нефти для США в октябре стоил $74, месяц спустя — $76, что значительно превышает установленный Вашингтоном «потолок цен» в $60.

