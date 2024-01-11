США возобновили импорт нефти из России спустя полтора года
США в октябре 2023 года импортировали нефть из России впервые за полтора года, а месяцем позже сделали повторную закупку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Соединенных Штатов.
В марте 2022-го Вашингтон ввел санкции, запретив импорт российской нефти и других энергоносителей, напоминает Ura.ru. Последнюю партию сырья из РФ компании США закупили в апреле.
Отмечается, что американская сторона в октябре прошлого года приобрела 36,8 тысячи баррелей отечественной нефти, пишет RT. Партия обошлась Вашингтону в $2,7 млн. Кроме того, в ноябре США закупили 9,9 тысячи баррелей стоимостью $750 тысяч. В обоих случаях сырье приобретали для потребления.
При этом один баррель нефти для США в октябре стоил $74, месяц спустя — $76, что значительно превышает установленный Вашингтоном «потолок цен» в $60.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru