США в 2023 году закупили у России уран на рекордные $1,2 миллиарда
США по итогам 2023 года приобрели у России уран на рекордные $1,2 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.
В декабре прошлого года палата представителей США одобрила законопроект о запрете на импорт низкообогащенного урана из РФ до 2040 года, напоминает Ura.ru. На фоне решения американская сторона вдвое нарастила закупки сырья, до $193,2 млн — максимума с марта.
За год стоимость поставок российского урана в США увеличилась на 43% и достигла $1,2 млрд. Предыдущий рекорд — $1,05 млрд — был зафиксирован в 2010 году. В абсолютном выражении РФ поставила максимальные с 2013 года 702 тонны урана. Россия сохранила первое место по стоимости поставок сырья в Соединенные Штаты, доля страны в импорте составила 27%.
В число лидеров-экспортеров урана в США также вошли Германия ($677 млн), Великобритания ($609 млн), Канада ($530 млн), Нидерланды ($498 млн).
Россия в ноябре прошлого года стала главным экспортером урана в Соединенные Штаты впервые с мая, напоминает телеканал «360». Страна поставила сырья на $96 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru