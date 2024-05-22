США увеличили закупку сырья из России

США с марта 2024 года, не смотря на санкции, увеличили импорт российского сырья, сообщает РИА Новости.

Взаимный товарооборот Соединенных Штатов и РФ достиг 471 миллиона долларов. При этом Вашингтон приостановил санкционные меры в отношении ряда отраслей российской экономики.

Минэнерго США: Для замены импорта урана из России потребуется 3-4 года

В Белом доме, по мнению аналитиков, не готовы жертвовать ради санкций благополучием самой Америки. В настоящее время США максимально наращивают поставки из России, в частности, удобрений, в связи с закрытием собственного производства из-за высоких цен на газ.

В ближайшее время ожидается, что американское руководство пересмотрит ограничения и в отношении российских алмазов.

Ранее стало известно, что главными покупателями российских удобрений в 2023 году стали Бразилия, Индия и США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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