США увеличили закупку сырья из России

В Белом доме, по мнению аналитиков, не готовы жертвовать ради санкций благополучием самой Америки. В настоящее время США максимально наращивают поставки из России, в частности, удобрений, в связи с закрытием собственного производства из-за высоких цен на газ.

В ближайшее время ожидается, что американское руководство пересмотрит ограничения и в отношении российских алмазов.

Ранее стало известно, что главными покупателями российских удобрений в 2023 году стали Бразилия, Индия и США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

