США продадут 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва
США планируют с 17 декабря начать продажу 18 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва, сообщает Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Как отметили в ведомстве, решение о продаже нефти было принято «после решительных мер» президента США Джо Байдена по устранению дефицита поставок сырья: в ноябре глава государства поручил задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов для снижения цен на топливо для граждан и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке.
В рамках урегулирования Минэнерго передаст партию в 4,8 млн баррелей нефти компании ExxonMobil. Предполагается, что предприятие «в связи с неотложными обстоятельствами на короткий период времени получает взаймы сырую нефть из нефтяного резерва» и позже вернет объем сырья в полной мере с учетом надбавки.
Как отметили в министерстве, комбинированный подход к обмену и продаже нефти позволит задействовать до 32 млн баррелей. В рамках мер по устранению перебоев с поставками нефти на рынок после пандемии Минэнерго будет принимать заявки как на обмен, так и на продажу сырья.
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