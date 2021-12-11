США продадут 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Как отметили в ведомстве, решение о продаже нефти было принято «после решительных мер» президента США Джо Байдена по устранению дефицита поставок сырья: в ноябре глава государства поручил задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов для снижения цен на топливо для граждан и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке.

В рамках урегулирования Минэнерго передаст партию в 4,8 млн баррелей нефти компании ExxonMobil. Предполагается, что предприятие «в связи с неотложными обстоятельствами на короткий период времени получает взаймы сырую нефть из нефтяного резерва» и позже вернет объем сырья в полной мере с учетом надбавки.

Как отметили в министерстве, комбинированный подход к обмену и продаже нефти позволит задействовать до 32 млн баррелей. В рамках мер по устранению перебоев с поставками нефти на рынок после пандемии Минэнерго будет принимать заявки как на обмен, так и на продажу сырья.

