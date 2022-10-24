США предупредили об экономическом кризисе из-за обмеления Миссисипи
Вследствие засухи уровень воды в реке Миссисипи упал до критического уровня. Обмеление может закончиться для США экономическим кризисом, предположил телеканал NBC.
По словам корреспондента телеканала Моргана Чески, нынешнее состояние Миссисипи — «совершенно прискорбное зрелище», то, что когда-то было частью русла реки, стало ее берегом. «В обычный день уровень воды в Миссисипи должен быть где-то на 4,5—6 метров выше моей головы. А сейчас в этой широкой реке вода на опасно низком уровне», — подчеркнул репортер.
Вследствие обмеления замедлилось или прекратилось вовсе движение барж со сталью и сельхозпродукцией. По словам капитан-лейтенанта береговой охраны Мэри Гилдэй, падение уровня воды в Миссисипи оказывает важное экономическое влияние на США. Гилдэй считает, что предпосылок для улучшения ситуации нет.
Страдают от обмеления водной артерии и американские аграрии. В частности, фермер из Арканзаса Роджер Смит посетовал на то, что никогда не видел столь низкого уровня воды в Миссисипи. Фермеру пришлось отложить сбор урожая соевых бобов из-за отсутствия места для хранения и невозможности переправить товар по реке.
Ранее сообщалось, что страны Европы, оставшиеся без российского газа и находящиеся в энергетическом кризисе, могут оказаться в еще более серьезной ситуации из-за засухи и обмеления рек. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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