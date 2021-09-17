США предсказали скорый дефолт и безумие доллара

Как отмечает эксперт, значительный рост цен наблюдается в США уже несколько месяцев подряд. Представители министерства финансов уже несколько раз говорили, что октябрь может стать тем месяцем, когда речь пойдёт о дефолте.

По оценке Хазина, Американские власти в этих условиях оказались в патовой ситуации и объявление о финансовой несостоятельности вполне возможно.

Что касается доллара, то он сначала в течение нескольких месяцев покажет значительное укрепление, однако затем настанет стремительное падение, прогнозирует экономист.

