США предсказали скорый дефолт и безумие доллара
Власти Соединённых Штатов Америки могут уже в следующем месяце начать обсуждать возможность объявления дефолта в связи со скачком инфляции и грандиозного государственного долга. Этого не исключает российский экономист Михаил Хазин. Причём, по его словам, с долларом будет происходить то, чего от него никто не ждет.
Как отмечает эксперт, значительный рост цен наблюдается в США уже несколько месяцев подряд. Представители министерства финансов уже несколько раз говорили, что октябрь может стать тем месяцем, когда речь пойдёт о дефолте.
По оценке Хазина, Американские власти в этих условиях оказались в патовой ситуации и объявление о финансовой несостоятельности вполне возможно.
Что касается доллара, то он сначала в течение нескольких месяцев покажет значительное укрепление, однако затем настанет стремительное падение, прогнозирует экономист.
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