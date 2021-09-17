США предсказали скорый дефолт и безумие доллара

Власти Соединённых Штатов Америки могут уже в следующем месяце начать обсуждать возможность объявления дефолта в связи со скачком инфляции и грандиозного государственного долга. Этого не исключает российский экономист Михаил Хазин. Причём, по его словам, с долларом будет происходить то, чего от него никто не ждет.

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Как отмечает эксперт, значительный рост цен наблюдается в США уже несколько месяцев подряд. Представители министерства финансов уже несколько раз говорили, что октябрь может стать тем месяцем, когда речь пойдёт о дефолте.

По оценке Хазина, Американские власти в этих условиях оказались в патовой ситуации и объявление о финансовой несостоятельности вполне возможно.

Что касается доллара, то он сначала в течение нескольких месяцев покажет значительное укрепление, однако затем настанет стремительное падение, прогнозирует экономист.

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ФОТО: flickr/Tax Credits
ТЕГИ:СШАДефолтДоллар
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