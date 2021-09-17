«Страна без руля!» Экономист предупредила россиян о грядущей катастрофе
Елена Ведута поспорила с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, которая назвала низкой вероятность наступления мирового экономического кризиса.
Мировой экономический кризис никуда не ушел, мы уже живем в нем, заявила в эфире НСН завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута. Так она прокомментировала заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, что ЦБ оценивает вероятность наступления мирового финансового кризиса «как очень низкую».
«Я считаю, что правда на стороне тех, кто считает, что кризис наступит. И, кстати, кризис никуда не ушел. Мы сегодня уже живем в кризисе. Поскольку у нас цены растут достаточно стремительно, реальные доходы граждан падают, и проблемы есть с трудоустройством у многих людей – это и есть признаки самого настоящего кризиса. Поэтому рассуждать сейчас спокойно и хладнокровно, что кризис еще не наступил, нельзя. Все в мире признают, что кризис наступил, просо у кризиса бывают разные фазы. Он сейчас в той фазе, что равномерно ухудшается наша жизнь, устойчиво ползет вниз. А может резко упасть. Видимо, это Набиуллина и понимает под кризисом – галопирующий рост цен», - пояснила Ведута.
По ее словам, именно для того, чтобы избежать скачков цен, Набиуллина повышает ключевую ставку, но сделать большее, чтобы предотвратить падение экономики, не в ее компетенции.
«Набиуллина боится, что если ставка упадет, вырастет спрос на деньги, и это спровоцирует рост цен. Но это приводит к тому, что нашим предприятиям в таких условиях становится трудно выживать. То есть в любом случае производство будет сокращаться, количество товаров будет сокращаться, безработица будет расти, и реальные доходы граждан будут падать. Она старается своей политикой сделать так, чтобы не было скачка вниз. Большего она сделать не может. Но когда критикуют Набиуллину, что это она во всем виновата, это неправильно. Она четко выполняет рекомендации МВФ, с которыми наша страна согласилась официально. То, что она старается предотвратить галопирующий рост цен, можно только приветствовать. Но все равно наше производство продолжит падение вниз. Это от нее не зависит», - отметила эксперт.
Ведута считает, что проблема не в действиях Центробанка, а в общей несогласованности правительства.
«Центробанк занимается кредитно-финансовой политикой. А у нас же есть еще экономическая, финансовая политики. Деньги это всего лишь бумажки. Это не волшебная палочка, что я тебе дал деньги, и выросли грибы, а не дал – не вырастут. У нас так народ воспринимает. Очень многие играют на критике ЦБ, чтобы использовать его в своих интересах. А Набиуллина просто сидит и выполняет задание МВФ. Проблема в том, что правительство действует рассогласованно, если мы даже не можем получить информацию, где мы в принципе сейчас находимся. Мы сейчас просто страна без руля, без ветрил, которая идет вниз. Единственное, что хочет сделать Центробанк – удержать страну от этого падения», - рассказала завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ.
Для выхода из кризиса нужно не говорить о цифровизации, а отойти от ручного управления экономикой, считает Ведута.
«Мы уперлись в проблему. Нам нужно координировать работу всех министерств и ведомств, чтобы вся эта машина заработала в сторону улучшения качества жизни. И здесь не обойтись без серьезного кибернетического подхода к управлению экономикой. Мы работаем с огромными объемами информации. Ручное управление уже не поможет нашей стране. Должна быть организована система информационных потоков, которая позволит и «верху» и «низу» прийти к согласованному решению, куда направить инвестиции, чтобы они работали на восстановление объемов экономики. Даже если дома давать приказы, то семья развалится без обратной связи. А тут целой страной надо управлять! Если бы вручную управлялась мировая экономика, она бы быстро развалилась. А, извините, цифровые технологии – это выдумки айтишников, которые не имеют ничего общего с развитием экономики», - заявила она.
По ее словам, ситуация в стране такая, что «еще немножко, и мы безвозвратно упадем вниз вместе с нашими детьми и внуками».
«Об этом надо писать, надо звонить в колокола. Довели ситуацию до катастрофы. Но выход есть, надо только принять нужные решения. Чтобы страна развивалась не в чьих-то личных интересах, а в интересах всех граждан», - резюмировала специалист.
Ранее Набиуллина в интервью РБК заявила, что сценарий мирового кризиса, прописанный в числе альтернативных в проекте «Основных направлений денежно-кредитной политики», условный и его нельзя рассматривать как «какое-то предсказание кризиса».
«Он нужен, чтобы показать на трехлетнем прогнозном периоде, какие могут быть последствия, если этот сценарий реализуется. Подчеркну, его вероятность мы оцениваем как очень низкую», — сказала Набиуллина.
По ее мнению, начавшийся в 2020 году пандемический кризис стоит особняком и не связан с экономическим циклом. Набиуллина подчеркнула, что в условиях мягкой денежно-кредитной политики существует вероятность появления экономических пузырей.
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