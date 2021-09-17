«Страна без руля!» Экономист предупредила россиян о грядущей катастрофе

По ее словам, именно для того, чтобы избежать скачков цен, Набиуллина повышает ключевую ставку, но сделать большее, чтобы предотвратить падение экономики, не в ее компетенции.

«Набиуллина боится, что если ставка упадет, вырастет спрос на деньги, и это спровоцирует рост цен. Но это приводит к тому, что нашим предприятиям в таких условиях становится трудно выживать. То есть в любом случае производство будет сокращаться, количество товаров будет сокращаться, безработица будет расти, и реальные доходы граждан будут падать. Она старается своей политикой сделать так, чтобы не было скачка вниз. Большего она сделать не может. Но когда критикуют Набиуллину, что это она во всем виновата, это неправильно. Она четко выполняет рекомендации МВФ, с которыми наша страна согласилась официально. То, что она старается предотвратить галопирующий рост цен, можно только приветствовать. Но все равно наше производство продолжит падение вниз. Это от нее не зависит», - отметила эксперт.

Ведута считает, что проблема не в действиях Центробанка, а в общей несогласованности правительства.

«Центробанк занимается кредитно-финансовой политикой. А у нас же есть еще экономическая, финансовая политики. Деньги это всего лишь бумажки. Это не волшебная палочка, что я тебе дал деньги, и выросли грибы, а не дал – не вырастут. У нас так народ воспринимает. Очень многие играют на критике ЦБ, чтобы использовать его в своих интересах. А Набиуллина просто сидит и выполняет задание МВФ. Проблема в том, что правительство действует рассогласованно, если мы даже не можем получить информацию, где мы в принципе сейчас находимся. Мы сейчас просто страна без руля, без ветрил, которая идет вниз. Единственное, что хочет сделать Центробанк – удержать страну от этого падения», - рассказала завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ.

Для выхода из кризиса нужно не говорить о цифровизации, а отойти от ручного управления экономикой, считает Ведута.

«Мы уперлись в проблему. Нам нужно координировать работу всех министерств и ведомств, чтобы вся эта машина заработала в сторону улучшения качества жизни. И здесь не обойтись без серьезного кибернетического подхода к управлению экономикой. Мы работаем с огромными объемами информации. Ручное управление уже не поможет нашей стране. Должна быть организована система информационных потоков, которая позволит и «верху» и «низу» прийти к согласованному решению, куда направить инвестиции, чтобы они работали на восстановление объемов экономики. Даже если дома давать приказы, то семья развалится без обратной связи. А тут целой страной надо управлять! Если бы вручную управлялась мировая экономика, она бы быстро развалилась. А, извините, цифровые технологии – это выдумки айтишников, которые не имеют ничего общего с развитием экономики», - заявила она.