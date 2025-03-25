В Кремле отказались раскрыть содержание переговоров в Эр-Рияде
25 марта 202513:13
Содержание переговоров российский и американской делегаций в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) не будет обнародовано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что данная встреча носила технический характер.
«Итоги переговоров доложены Москве и Вашингтону, доклады сейчас анализируется», - заключил представитель Кремля.
Переговоры России и США в Эр-Рияде состоялись 24 марта. Обсуждения продлились более 12 часов, сообщает RT. Заявлений для прессы после встречи не последовало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru