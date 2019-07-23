США создают коалицию для патрулирования Ормузского залива близ Ирана
Глава Госдепа США Майкл Помпео заявил о начале формирования коалиции, которая будет патрулировать Ормузский пролив, передает RT. Политик подчеркнул, что Вашингтон и его союзники намерены поддерживать торговые и морские пути в этом регионе открытыми.
Помпео добавил, что пойти на такие меры их вынудил Иран, который начал задерживать в проливе танкеры других стран.
В частности, на прошлой неделе власти Ирана задержали в Ормузском проливе британский танкер, обвинив его экипаж в нарушении правил судоходства.
В состав экипажа судна, в том числе, входили трое граждан России, уточняет Газета.ру.
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