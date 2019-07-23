США создают коалицию для патрулирования Ормузского залива близ Ирана

Глава Госдепа США Майкл Помпео заявил о начале формирования коалиции, которая будет патрулировать Ормузский пролив, передает RT. Политик подчеркнул, что Вашингтон и его союзники намерены поддерживать торговые и морские пути в этом регионе открытыми.

Помпео добавил, что пойти на такие меры их вынудил Иран, который начал задерживать в проливе танкеры других стран.