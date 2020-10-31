США назвали условия для поставки компонентов китайской компании Huawei
Министерство торговли США выдвинуло условие поставок микросхем для Huawei – американские компоненты не могут быть использованы в 5G-оборудовании иностранной компании. Об этом пишет издание Financial Times.
Издание ссылается на анонимного сотрудника американского производителя микросхем, который участвует в обсуждении поставок в Китай с властями США.
По мнению Financial Times, позиция американских властей позволит спасти бизнес по производству и продажам китайских смартфонов.
Напомним, запрет на американские комплектующие при создании продукции Huawei США ввели в сентябре. Американские санкции заблокировали компании возможность заказывать у TSMC собственные процессоры Kirin, пишет «Российская газета».
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