WSJ: Китай может ввести санкции против Nokia и Ericsson

Пекин рассматривает возможность принятия санкций против двух крупнейших европейских производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson. Об этом сообщает The Walt Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом.

По данным издания, санкции могут быть введены в случае, если члены Евросоюза последуют примеру США и Великобритании и запретят продукцию китайской Huawei для создания сетей 5G.

Отмечается, что министерство торговли Китая обдумывает экспортный контроль, который не позволит финской Nokia и шведской Ericsson отправлять за рубеж продукты, произведенные ими на территории Китая.

Как отмечает ТАСС, Великобритания объявила об отказе от оборудования Huawei в национальной инфраструктуре связи 14 июля. Ранее США не раз указывали, что сотрудничество страны с Huawei может угрожать национальной безопасности.

