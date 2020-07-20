WSJ: Китай может ввести санкции против Nokia и Ericsson
Пекин рассматривает возможность принятия санкций против двух крупнейших европейских производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson. Об этом сообщает The Walt Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом.
По данным издания, санкции могут быть введены в случае, если члены Евросоюза последуют примеру США и Великобритании и запретят продукцию китайской Huawei для создания сетей 5G.
Отмечается, что министерство торговли Китая обдумывает экспортный контроль, который не позволит финской Nokia и шведской Ericsson отправлять за рубеж продукты, произведенные ими на территории Китая.
Как отмечает ТАСС, Великобритания объявила об отказе от оборудования Huawei в национальной инфраструктуре связи 14 июля. Ранее США не раз указывали, что сотрудничество страны с Huawei может угрожать национальной безопасности.
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