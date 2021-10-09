США и Китай договорились о консультациях о торговом взаимодействии
9 октября 202106:22
Представители США и Китая договорились о проведении дополнительных консультаций по связанным с двусторонними торговыми отношениями темам. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Кэтрин Тай и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ «рассмотрели вопрос о ходе выполнения американо-китайского экономического и торгового соглашения». Стороны договорились, что США и КНР «проведут консультации по некоторым нерешенным вопросам».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Специалисты рассказали об угрозах российскому сегменту МКС
- США и Китай договорились о консультациях о торговом взаимодействии
- На Украине рассказали, как Зеленскому подружиться с Путиным
- Четыре человека погибли при обрушении дома в Батуми
- СМИ: В России изменят параметры системы оплаты труда врачей
- Два человека погибли при стрельбе в американском штате Мэриленд
- Инфекционист назвал самое опасное время года для заражения коронавирусом
- Байден вдвое увеличил лимит приема беженцев в США
- Землетрясение магнитудой 3,5 произошло у берегов Камчатки
- Российские и пакистанские военные на учениях штурмовали базу НВФ под Краснодаром
7 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru