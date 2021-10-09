США и Китай договорились о консультациях о торговом взаимодействии

Представители США и Китая договорились о проведении дополнительных консультаций по связанным с двусторонними торговыми отношениями темам. Об этом сообщает ТАСС.

Китай подтвердил информацию о китайско-американских переговорах в Цюрихе

Отмечается, что представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Кэтрин Тай и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ «рассмотрели вопрос о ходе выполнения американо-китайского экономического и торгового соглашения». Стороны договорились, что США и КНР «проведут консультации по некоторым нерешенным вопросам».

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