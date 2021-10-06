Китай подтвердил информацию о китайско-американских переговорах в Цюрихе

Член Политбюро ЦК Компартии Китая, глава секретариата Комиссии партии по иностранным делам Ян Цзечи и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проведут переговоры в Цюрихе. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

По его словам, на встрече будут обсуждаться отношения двух стран и другие вопросы.

Ранее экс-заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал Пекин занять более агрессивную позицию после действий Соединенных Штатов и отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым.

