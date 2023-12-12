США расширили антироссийские санкции

США ввели новые санкции против России. В расширенный список попали более чем 200 компаний и 23 физлица. Под санкции попали компании из России, Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивских островов. Среди них Пермский пороховой завод, Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал», АО «Камчатское золото», Казанский завод компрессорного машиностроения, «Экспобанк» и управляющая компания «Москва Сити». Также в санкционном списке США оказались российский инвестор Иван Таврин и подконтрольная ему компания Kismet Capital Group и бизнесмен Владислав Свиблов и его компании Highland Gold.

В санкционный список попали и руководители российских оборонных предприятий. Производители танков «Уралвагонзавод» Александра Потапова, систем радиоэлектронной борьбы - концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Александра Пана, «Нижегородского машиностроительного завода» Василия Шупранова и гендиректор предприятия-производителя стрелкового оружия - завода имени Дегтярева Андрей Казазаев. Санкции введены также против трех судов с российским флагом – «Аркадий Черышев», «Капитан Якубович» и «Мария».

Ранее власти США внесли в антироссийский санкционный список три судоходные компании и три нефтяных танкера. В «чёрный» список попали компании из Либерии HS Atlantica Limited и Streymoy Shipping Limited из Либерии, а также фирма из ОАЭ Sterling Shipping Incorporated.

