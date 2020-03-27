США и Европа начали отказываться от саудовской нефти

Это связано с тем, что у покупателей уже не хватает места в хранилищах в связи со снижением спроса на топливо на фоне коронавируса. Трейдеры отмечают,что меньше нефти начала закупать и Индия, потребности которой в нефти ранее росли из года в год.



В то же время Россия сумела перенаправить потоки своей нефти в Китай — КНР начала потихоньку восстанавливаться после эпидемии.



Издание подчеркивает, что Саудовская Аравия, обвалив цены на нефть, поставила перед собой задачу захватить российские рынки сбыта, в первую очередь — европейские.

