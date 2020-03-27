США и Европа начали отказываться от саудовской нефти

Нефтеперерабатывающие заводы Европы и США начали отказываться от поставок нефти из Саудовской Аравии, несмотря на существенные скидки, пишет The Wall Street Journal.

Названо преимущество России в нефтяном противостоянии

Это связано с тем, что у покупателей уже не хватает места в хранилищах в связи со снижением спроса на топливо на фоне коронавируса. Трейдеры отмечают,что меньше нефти начала закупать и Индия, потребности которой в нефти ранее росли из года в год.

В то же время Россия сумела перенаправить потоки своей нефти в Китай — КНР начала потихоньку восстанавливаться после эпидемии.

Издание подчеркивает, что Саудовская Аравия, обвалив цены на нефть, поставила перед собой задачу захватить российские рынки сбыта, в первую очередь — европейские.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Саудовская АравияНефть