США и Европа начали отказываться от саудовской нефти
Нефтеперерабатывающие заводы Европы и США начали отказываться от поставок нефти из Саудовской Аравии, несмотря на существенные скидки, пишет The Wall Street Journal.
Это связано с тем, что у покупателей уже не хватает места в хранилищах в связи со снижением спроса на топливо на фоне коронавируса. Трейдеры отмечают,что меньше нефти начала закупать и Индия, потребности которой в нефти ранее росли из года в год.
В то же время Россия сумела перенаправить потоки своей нефти в Китай — КНР начала потихоньку восстанавливаться после эпидемии.
Издание подчеркивает, что Саудовская Аравия, обвалив цены на нефть, поставила перед собой задачу захватить российские рынки сбыта, в первую очередь — европейские.
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