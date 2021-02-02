США будут отслеживать завершение строительства «Северного потока - 2»
США намерены следить за процессом завершения строительства и сертификации газопровода «Северный поток - 2» и в соответствии с ним принимать решение о санкциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа.
Отмечается, что сотрудник ведомства прокомментировал сообщение немецкой газеты Handelsblatt, по данным которой США могут снять санкции с газопровода, но прежде желают увидеть от немецкой стороны предложения относительно проекта.
В частности, речь шла о разработке механизма, ограничивающего эксплуатацию «Северного потока - 2» в случае сокращения транзита газа через Украину.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 643 / сут.
Умерли
74 158+539 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+22 372 / сут.
- США будут отслеживать завершение строительства «Северного потока - 2»
- Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею
- Цена нефти Brent впервые с 2020 года превысила $58
- СМИ сообщили о беседе Байдена и Меркель по «Северному потоку-2»
- Прокурор назвала Навального единственным дважды условно осужденным в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru