США будут отслеживать завершение строительства «Северного потока - 2»

США намерены следить за процессом завершения строительства и сертификации газопровода «Северный поток - 2» и в соответствии с ним принимать решение о санкциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа.

СМИ сообщили о беседе Байдена и Меркель по «Северному потоку-2»

Отмечается, что сотрудник ведомства прокомментировал сообщение немецкой газеты Handelsblatt, по данным которой США могут снять санкции с газопровода, но прежде желают увидеть от немецкой стороны предложения относительно проекта.

В частности, речь шла о разработке механизма, ограничивающего эксплуатацию «Северного потока - 2» в случае сокращения транзита газа через Украину.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СтроительствоГазопроводСеверный Поток-2СШАГосударственный департамент США
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