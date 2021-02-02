США будут отслеживать завершение строительства «Северного потока - 2»

Отмечается, что сотрудник ведомства прокомментировал сообщение немецкой газеты Handelsblatt, по данным которой США могут снять санкции с газопровода, но прежде желают увидеть от немецкой стороны предложения относительно проекта.

В частности, речь шла о разработке механизма, ограничивающего эксплуатацию «Северного потока - 2» в случае сокращения транзита газа через Украину.

