Средняя зарплата россиян выросла на 17,8%

Под номинальной зарплатой подразумевается фактически выплачиваемое вознаграждение, которое предусмотрено условиями трудового договора.

При этом летом этот показатель продемонстрировал спад: если в июне средняя российская номинальная зарплата составила 89 145 рублей, то уже в июле этот показатель сократился до 85 017 рублей, а в августе упал еще сильнее — до 82 218 рублей. В сентябре же наметилась тенденция роста — средний номинальный оклад достиг 84 324 рублей.

При этом средняя реальная зарплата, рассчитываемая с учетом инфляции, в июле-сентябре 2024 года выросла на 8,1%.

Рост зарплаты россиян подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его данным, за последние несколько лет заработки соотечественников увеличились более чем на 15%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

