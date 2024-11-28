Средняя зарплата россиян выросла на 17,8%
В третьем квартале текущего года средняя номинальная зарплата в России составила 83 891 рубль. Это на 17,8% больше, чем в июле-сентябре 2023 года. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
Под номинальной зарплатой подразумевается фактически выплачиваемое вознаграждение, которое предусмотрено условиями трудового договора.
При этом летом этот показатель продемонстрировал спад: если в июне средняя российская номинальная зарплата составила 89 145 рублей, то уже в июле этот показатель сократился до 85 017 рублей, а в августе упал еще сильнее — до 82 218 рублей. В сентябре же наметилась тенденция роста — средний номинальный оклад достиг 84 324 рублей.
При этом средняя реальная зарплата, рассчитываемая с учетом инфляции, в июле-сентябре 2024 года выросла на 8,1%.
Рост зарплаты россиян подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его данным, за последние несколько лет заработки соотечественников увеличились более чем на 15%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru