Средняя зарплата на Украине впервые превысила 500 долларов
Средняя номинальная зарплата штатного работника на Украине в июне составила 14 313 гривны (около 525 долларов), это самый высокий уровень в истории страны. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Согласно данным ведомства, самые высокие зарплаты в Киеве: работающие в организациях украинской столицы получают в среднем 20 455 гривен (751 долларов). При этом самые низкие зарплаты — в Кировоградской области (11 497 гривен, или 422 доллара).
В то же время, по данным комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, более 42% работающего населения Украины живут ниже уровня бедности. Согласно прогнозам экспертов, в текущем году улучшения ситуации с уровнем бедности не ожидается.
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