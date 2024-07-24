Средняя стоимость полета на самолете в экономе увеличилась на 17% за год
Средняя цена на билет в экономический класс самолета выросла на 17% по сравнению с 2023 годом, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
В материале уточняется, что средняя цена за билет в эконом-класс в расчете на одну тысячу километров по итогам первого полугодия 2024 года составила 7363 рубля. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Всего с января по июнь 2024 года перелеты эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%.
Ранее аналитики выяснили, что россияне забронировали 68% авиабилетов на внутренние рейсы в августе, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru