Средняя стоимость полета на самолете в экономе увеличилась на 17% за год

Средняя цена на билет в экономический класс самолета выросла на 17% по сравнению с 2023 годом, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

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В материале уточняется, что средняя цена за билет в эконом-класс в расчете на одну тысячу километров по итогам первого полугодия 2024 года составила 7363 рубля. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего с января по июнь 2024 года перелеты эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%.

Ранее аналитики выяснили, что россияне забронировали 68% авиабилетов на внутренние рейсы в августе, передает RT.

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Фото: t.me/airportkazan
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