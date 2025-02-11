Средняя стоимость подержанных автомобилей в РФ снизилась на 12%
Средняя стоимость подержанных автомобилей в РФ не старше 15 лет по итогам января этого года снизилась на 12% в годовом выражении, до двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Авто. ру».
Согласно данным, относительно декабря число объявлений уменьшилось лишь на 2%, а по сравнению с январем прошлого года объем предложения увеличился на 52%. Что касается средней стоимости автомобиля с пробегом, то она остановилась у отметки в два миллиона рублей, что на 12% ниже уровня января 2024 года.
Отмечается, что самое большое снижение средней цены наблюдается в Тульской области – на 9,3%, следом идут Владимирская и Калининградская области.
Ранее главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков в разговоре с НСН заявил, что в сегодняшней экономической ситуации россиянам следует покупать автомобили по своим средствам и не влезать в кредиты по бешеным ставкам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru