Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 14,75%
Средняя максимальная процентная ставка по депозитам в рублях в 10 крупнейших российских банках по итогам третьей декады декабря увеличилась до 14,75% годовых. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.
В число банков, которые ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и другие крупнейшие кредитные организации страны.
Отмечается, что в первой декаде декабре средняя максимальная ставка по депозитам составляла 14% годовых. Во второй декаде она выросла до 14,52%.
Центробанк 15 декабря повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых. Регулятор не исключил дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru