Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 14,75%

В число банков, которые ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и другие крупнейшие кредитные организации страны.

Отмечается, что в первой декаде декабре средняя максимальная ставка по депозитам составляла 14% годовых. Во второй декаде она выросла до 14,52%.

Центробанк 15 декабря повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых. Регулятор не исключил дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, напоминает «Радиоточка НСН».

