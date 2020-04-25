Средний размер зарплаты в Москве вырос в январе

По мнению профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, главная причина роста — присутствие в столице крупных компаний. Зарплаты топ-менеджеров этих фирм всегда растут более высокими темпами, чем у других категорий работников, отметил он.

Также, по словам Сафонова, росту средних показателей в столице способствовала индексация зарплат бюджетников.

Между тем, ситуация может измениться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса и временной вынужденной приостановкой ряда предприятий из-за мер самоизоляции. Многие компании сейчас вынуждены брать кредиты на выплату зарплаты. К 23 апреля банки одобрили половину из 12 тысяч таких обращений. По данным ЦБ, в этих целях уже выдано 3 тысячи кредитов на 10 миллиардов рублей.

