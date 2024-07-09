Средний размер открытых в России вкладов составил 1,1 млн рублей
Средний размер открытых в России вкладов составил 1,1 млн рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков «Банки.ру».
В данном случае речь идет об открытых через платформу финансового маркетплейса вкладах. Эксперты отмечают, что максимальный размер вкладов зафиксировали в мае этого года.
Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках увеличилась на 0,31 процентного пункта по итогам второй декады июня и достигла 16%, следует из статистики, опубликованной на сайте Центробанка.
Последний раз показатель достигал таких значений в апреле 2022 года (16,58% по итогам первой декады), а в первой декаде марта того же года был зафиксирован самый высокий показатель средней максимальной ставки за всю историю наблюдения, передает «Радиоточка НСН».
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