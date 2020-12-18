О правильном выборе новогодней елки рассказали в Роспотребнадзоре
Стало известно, на что обращать внимание при покупке новогодней ёлки.
Как сообщает Роспотребнадзор, покупать ёлки у «чёрных лесорубов» незаконно, поэтому приобретать новогоднее дерево необходимо в официальных точках продаж. Лучше всего это делать в двадцатых числах декабря, чтобы дерево не осыпалось на праздниках. Выбирать ёлку нужно с ровным и толстым стволом без трещин, при этом ветви должны быть гибкими.
Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Если они при тряске дерева сильно осыпаются - «это плохой признак». В помещении дереву нужно постепенно адаптироваться к теплу, поместив на два-три часа в прохладное место.
При покупке новогодней живой ёлки следует быть осторожным, иначе можно принести в дом колонию насекомых, заявил глава компании «Живая ёлка. РФ» Андрей Радченко.
«Если дерево поражено насекомыми, то по всей длине ствола можно увидеть протяжённые чёрные участки 4-5 см в диаметре. Это потенциально «сгустки» насекомых», - рассказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru