Средние реальные зарплаты россиян выросли на 7,2%

Средние реальные зарплаты жителей России в октябре 2024 года выросли на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

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Реальные зарплаты подразумевают услуги и товары, которые работник способен приобрести на номинальный оклад, учитывая инфляцию. При этом прирост в октябре оказался значительно меньше, чем в третьем квартале года (8,1% в июле, 7,7% в августе и 8,4% в сентябре).

Средние реальные зарплаты за январь-октябрь 2024 года увеличились на 8,9% в годовом выражении, средние номинальные зарплаты (без учета инфляции) показали в октябре прирост на 16,4% и составили 86 582 рубля.

Ранее бывший защитник футбольного клуба «Локомотива» Дмитрий Живоглядов заявил, что не смог бы прожить на 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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