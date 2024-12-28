Средние реальные зарплаты россиян выросли на 7,2%

Реальные зарплаты подразумевают услуги и товары, которые работник способен приобрести на номинальный оклад, учитывая инфляцию. При этом прирост в октябре оказался значительно меньше, чем в третьем квартале года (8,1% в июле, 7,7% в августе и 8,4% в сентябре).

Средние реальные зарплаты за январь-октябрь 2024 года увеличились на 8,9% в годовом выражении, средние номинальные зарплаты (без учета инфляции) показали в октябре прирост на 16,4% и составили 86 582 рубля.

Ранее бывший защитник футбольного клуба «Локомотива» Дмитрий Живоглядов заявил, что не смог бы прожить на 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

