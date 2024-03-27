Спрос россиян на заграничное жилье с начала года упал в два раза

В январе-марте 2024 года интерес к заграничному жилью среди российских граждан сократился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на портал Prian.ru.

Обвал спроса эксперты объясняют ослаблением рубля и валютными ограничениями.

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В этом году Турция возглавила рейтинг популярных у россиян стран для покупки жилья, сообщили аналитики инвестиционной компании Edeluxe. Запросы по поводу местной недвижимости в январе-феврале составили больше 40% среди всех запросов по покупке иностранной недвижимости. При этом за год страна потеряла треть российских инвесторов.

На втором месте оказался Таиланд, там присматриваются к жилью 17% россиян. Также россияне активно узнают нюансы покупки недвижимости в Грузии, на эту страну в начале года пришлось 13% запросов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Борис Бабанов
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