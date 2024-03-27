Спрос россиян на заграничное жилье с начала года упал в два раза

В этом году Турция возглавила рейтинг популярных у россиян стран для покупки жилья, сообщили аналитики инвестиционной компании Edeluxe. Запросы по поводу местной недвижимости в январе-феврале составили больше 40% среди всех запросов по покупке иностранной недвижимости. При этом за год страна потеряла треть российских инвесторов.

На втором месте оказался Таиланд, там присматриваются к жилью 17% россиян. Также россияне активно узнают нюансы покупки недвижимости в Грузии, на эту страну в начале года пришлось 13% запросов, передает «Радиоточка НСН».

