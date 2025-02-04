Спрос на экзотический алкоголь в России вырос на 93%
Спрос на экзотический алкоголь, ассоциируемый у россиян с другими странами, увеличился на 93,1% в натуральном выражении и на 53,8% в денежном в 2024 году. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен».
Согласно данным, больше всего спрос вырос на традиционный корейский алкогольный напиток соджа – на 348%, в денежном выражении рост достиг 184,1%. Отмечается, что рост также заметен у грузинской чачи (61%), французского кальвадоса (13,2%) и итальянской граппы (11,7%). Вместе с тем продажи самогона сократились на 3,7%, в денежном выражении – на 1,2%.
Руководитель аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз рассказал, что толчком для роста спроса на эти напитки стало формирование в последние годы «нового» среднего класса, готового пробовать алкоголь, к которому проявлял ранее меньше интереса.
Ранее сообщалось, что продажи игристых вин в РФ в 2024 году выросли на 8,6%, а продажи крепкого алкоголя за год выросли на 4,4%, передает «Радиоточка НСН».
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