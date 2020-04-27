Спрос и сток. Почему «АвтоВАЗ» уходит на каникулы

«Спрос на автомобили упал в несколько раз. К тому же у «АвтоВАЗа» сейчас достаточно большой сток, то есть запасы. На склад, себе в убыток никто ничего производить не будет. Должна быть поддержка от государства, она объявлена, но это пока не означает, что будет спасен завод. Надеюсь, что такой гигант, градообразующий завод, сможет остаться на плаву», - отметил он.

Напомним, «АвтоВАЗ» для борьбы с коронавирусом уже объявлял нерабочими дни с 30 марта по 3 апреля.