Спрос и сток. Почему «АвтоВАЗ» уходит на каникулы
Автоэксперт в беседе НСН объяснил решение руководства «АвтоВАЗа» остановить конвейер до 18 мая.
С 29 апреля до 18 мая «АвтоВАЗ» остановит производство автомобилей. Как сообщил председатель первичной профсоюзной организации завода Сергей Зайцев, такой простой связан не только с майскими праздниками, но также с ранее запланированным корпоративным отпуском между ними и еще четырьмя днями выходных, которые добавили после вторых майских праздников. За дни простоя рабочие получат две трети зарплаты.
Автоэксперт Олег Осипов в беседе НСН объяснил решение руководства «АвтоВАЗа».
«Спрос на автомобили упал в несколько раз. К тому же у «АвтоВАЗа» сейчас достаточно большой сток, то есть запасы. На склад, себе в убыток никто ничего производить не будет. Должна быть поддержка от государства, она объявлена, но это пока не означает, что будет спасен завод. Надеюсь, что такой гигант, градообразующий завод, сможет остаться на плаву», - отметил он.
Напомним, «АвтоВАЗ» для борьбы с коронавирусом уже объявлял нерабочими дни с 30 марта по 3 апреля.
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