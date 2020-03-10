АвтоВАЗ предупредил о повышении цен из-за рубля и нефти

В АвтоВАЗе добавили, что были бы рады дополнительные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского кабмина для «смягчения» последствий кризиса.

Также отмечается, что, несмотря на то, что продукция компании в основном реализуется в России, сырье и некоторые запчасти компания покупает за доллары и евро. В этой связи производитель рассматривает вариант корректировки цен на продукцию.

Ранее эксперты уже предупреждали, что из-за ослабления рубля, в первую очередь, подорожают машины и импортная техника. В то же время бояться роста стоимости продуктов и лекарств россиянам не стоит, отмечает Ura.ru

