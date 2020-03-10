АвтоВАЗ предупредил о повышении цен из-за рубля и нефти

В АвтоВАЗе предупредили, что падение цен на нефть и последовавшее вслед за этим ослабление рубля может привести к тому, что автомобили Lada станут дороже. Об этом РИА Новости рассказали представители компании.

«Мы оцениваем эту ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности, и для АвтоВАЗа в частности», - заявили собеседники агентства.

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В АвтоВАЗе добавили, что были бы рады дополнительные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского кабмина для «смягчения» последствий кризиса.

Также отмечается, что, несмотря на то, что продукция компании в основном реализуется в России, сырье и некоторые запчасти компания покупает за доллары и евро. В этой связи производитель рассматривает вариант корректировки цен на продукцию.

Ранее эксперты уже предупреждали, что из-за ослабления рубля, в первую очередь, подорожают машины и импортная техника. В то же время бояться роста стоимости продуктов и лекарств россиянам не стоит, отмечает Ura.ru

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