Спортивный комплекс в Ясеневе передадут в долгосрочную аренду частному инвестору

Спортивный комплекс «Лаун-теннис» в районе Ясенево передадут аренду частной компании на долгий срок, сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

По ее словам, спорткомплекс «Лаун-теннис» является первым спортивным объектом, который передадут в аренду частному инвестору под эгидой проекта, совместно реализуемого департаментом экономической политики и развития города Москвы и департаментом спорта. В текущем году по программе планируется передать ряд спортивных объектов для повышения эффективности управления городскими спортобъектами.

Спорткомплекс «Лаун-теннис» площадью более тысячи квадратных метров с теннисным кортом передадут в аренду на 25 лет сети спортивных площадок столицы City Sport. «Лаун-теннис» станет 27-й спортплощадкой сети.

Арендатор должен будет использовать спорткомплекс для оказания спортивных услуг, однако он также может самостоятельно определять перечень занятий, выбирая наиболее востребованные из них. Согласно результатам торгов, арендная ставка составила 6,93 тысячи рублей с НДС за один квадратный метр площади объекта. В будущем арендная ставка будет изменяться в зависимости от уровня инфляции.

