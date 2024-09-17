Делитесь процентами: Новый налог не отпугнет россиян от банковских вкладов

«Новый налог не отпугнет вкладчиков. В условиях, когда высокая ключевая ставка, она, возможно, и еще будет расти, депозит – это самый спокойный, самый лучший способ заработка. Рынок показывает, что даже профессиональные инвесторы забирают свои деньги с фондового рынка, чтобы разместить их на депозит. Да, будет подоходный налог, при этом доход здесь гарантирован. Еще и сохранность гарантирована до суммы в 1,4 млн, что не может предложить ни один другой вид заработка», - объяснил он.

По его словам, средний размер вклада в России как раз составляет миллион рублей, государство планирует собрать до 60 миллиардов налогов.

«У нас накопительная система, в зависимости от суммы будет процент в 13 и 15%. 99% вкладов лежат на сумму менее чем 1,4 миллиона. Можно оценить средний вклад на длинные сроки именно в миллион рублей, большинство вкладов у нас такие. Государство планирует собрать с нового налога порядка 50-60 миллиардов рублей, эти средства пойдут на лечения редких заболеваний», - добавил собеседник НСН.

На данный момент лучшим инструментом для сохранения денег являются банковские вклады, а не валюта, рассказал ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев «Радиоточке НСН».

