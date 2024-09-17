Делитесь процентами: Новый налог не отпугнет россиян от банковских вкладов
Эльман Мехтиев заявил НСН, что налог на доходы по депозитам не заставит россиян отказаться от вкладов, так как это самый надежный способ заработка сегодня.
Россияне будут готовы заплатить подоходный налог с банковских вкладов, так как сегодня это самый спокойный и надежный способ заработка, к которому обращаются даже профессиональные инвесторы, заявил НСН заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
Россияне стали получать уведомления от Федеральной налоговой службы о начисленном налоге на процентные доходы по банковским депозитам за 2023 год. Теперь под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тысяч рублей из-за ставки в 19%. Чтобы получать доход свыше 190 тысяч рублей, на депозите и накопительных счетах должно лежать более 1 млн рублей. Мехтиев отметил, что высокая ставка играет на руку вкладчикам.
«Новый налог не отпугнет вкладчиков. В условиях, когда высокая ключевая ставка, она, возможно, и еще будет расти, депозит – это самый спокойный, самый лучший способ заработка. Рынок показывает, что даже профессиональные инвесторы забирают свои деньги с фондового рынка, чтобы разместить их на депозит. Да, будет подоходный налог, при этом доход здесь гарантирован. Еще и сохранность гарантирована до суммы в 1,4 млн, что не может предложить ни один другой вид заработка», - объяснил он.
По его словам, средний размер вклада в России как раз составляет миллион рублей, государство планирует собрать до 60 миллиардов налогов.
«У нас накопительная система, в зависимости от суммы будет процент в 13 и 15%. 99% вкладов лежат на сумму менее чем 1,4 миллиона. Можно оценить средний вклад на длинные сроки именно в миллион рублей, большинство вкладов у нас такие. Государство планирует собрать с нового налога порядка 50-60 миллиардов рублей, эти средства пойдут на лечения редких заболеваний», - добавил собеседник НСН.
На данный момент лучшим инструментом для сохранения денег являются банковские вклады, а не валюта, рассказал ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев «Радиоточке НСН».
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