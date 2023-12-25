Набиуллина назвала главной проблемой от санкций платежи и блокировку активов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что заморозка активов частных инвесторов России является болезненной темой среди санкций, которые ввели после начала спецоперации на Украине, пишет РБК.
По ее словам, международные платежи также стали большой проблемой, однако Центробанк предпринимает все для решения возникшей ситуации.
Набиуллина также добавила, что цены на яйца в России выросли из-за повышения спроса, передает RT. Как отметила председатель регулятора в интервью РБК, на фоне высокого темпа роста цен «постоянно что-нибудь выстреливает». В частности, в 2021 году резко дорожали то одни товары, то другие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru