Набиуллина назвала главной проблемой от санкций платежи и блокировку активов

По ее словам, международные платежи также стали большой проблемой, однако Центробанк предпринимает все для решения возникшей ситуации.

Набиуллина также добавила, что цены на яйца в России выросли из-за повышения спроса, передает RT. Как отметила председатель регулятора в интервью РБК, на фоне высокого темпа роста цен «постоянно что-нибудь выстреливает». В частности, в 2021 году резко дорожали то одни товары, то другие.