Орешкин призвал не ждать сильного укрепления рубля

Орешкин допустил, что рубль может продолжить укрепляться. Однако «кардинальных отклонений» от нынешних значений не будет, сказал он в интервью «Московскому комсомольцу».

Падение курса национальной валюты в этом году Орешкин объяснил восстановлением потребительского и инвестиционного спроса, что привело к увеличению потребности в импортной продукции. Также он указал на снижение цен на нефть.

В ходе торгов на Московской бирже 21 ноября курс доллара упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня. Евро корректировался до 95,8 рубля, сообщает «Радиоточка НСН».

