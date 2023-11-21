Орешкин призвал не ждать сильного укрепления рубля
Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что рассчитывать на сильные отклонения рубля от текущих значений не стоит.
Орешкин допустил, что рубль может продолжить укрепляться. Однако «кардинальных отклонений» от нынешних значений не будет, сказал он в интервью «Московскому комсомольцу».
Падение курса национальной валюты в этом году Орешкин объяснил восстановлением потребительского и инвестиционного спроса, что привело к увеличению потребности в импортной продукции. Также он указал на снижение цен на нефть.
В ходе торгов на Московской бирже 21 ноября курс доллара упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня. Евро корректировался до 95,8 рубля, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru