СПБ Биржа опровергла сообщения о прекращении торгов

В пресс-службе площадки сообщили, что торги продолжатся по установленному расписанию, пишет ТАСС.

Инвестиционная компания «Цифра брокер» в понедельник разослала клиентам уведомления о прекращении торговых операций на СПБ Бирже с 30 января. В сообщении говорилось, что бумаги российских эмитентов переведут в контур Мосбиржи.

На фоне информации о прекращении торгов акции СПБ Биржи на Мосбирже падали почти на 14%.

СПБ Биржа в начале ноября 2023 года попала под блокирующие санкции США. Позже в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании площадки банкротом, напоминает «Радиоточка НСН».

