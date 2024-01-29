СПБ Биржа опровергла сообщения о прекращении торгов
СПБ Биржа заявила, что сообщения о прекращении торгов на площадке не соответствуют действительности.
В пресс-службе площадки сообщили, что торги продолжатся по установленному расписанию, пишет ТАСС.
Инвестиционная компания «Цифра брокер» в понедельник разослала клиентам уведомления о прекращении торговых операций на СПБ Бирже с 30 января. В сообщении говорилось, что бумаги российских эмитентов переведут в контур Мосбиржи.
На фоне информации о прекращении торгов акции СПБ Биржи на Мосбирже падали почти на 14%.
СПБ Биржа в начале ноября 2023 года попала под блокирующие санкции США. Позже в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании площадки банкротом, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве арестовали замглавы Военно-медицинской академии имени Кирова
- Бывшего футболиста киевского «Динамо» убили в зоне СВО
- В Ереване устроили погром у памятника детям блокадного Ленинграда
- СК возбудил дело по факту возможного обрушения многоэтажки в Подмосковье
- СПБ Биржа опровергла сообщения о прекращении торгов
- Послы ЕС согласовали использование доходов от замороженных активов РФ
- Центр Михалкова перенес спектакли после пожара в Театре сатиры
- Лидер «Коррозии металла» сообщил о своем задержании в Москве
- СМИ: СПБ Биржа прекратит операции с российскими бумагами
- Экс-биатлонист Тихонов призвал сажать за допинг в тюрьму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru