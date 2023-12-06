СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженных активов по указу Путина

8 ноября президент Владимир Путин подписал указ о возможности обмена части заблокированных в России средств иностранцев на замороженные активы граждан РФ. В рамках указа совокупная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг не может превышать 100 тысяч рублей на одного резидента. Сделки заключаются посредством проведения торгов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что от блокировки активов пострадали более 3,5 миллиона россиян. Общая сумма замороженных средств составила 1,5 триллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

