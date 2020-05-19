Спасение бизнеса стало важнее нового Rolls-Royce
Гендиректор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский рассказал НСН, когда выправится рынок продаж люксовых авто.
В апреле 2020 года спрос на автомобили класса люкс обрушился на 62 процента. Таковы данные аналитического агентства «Автостат». Согласно опубликованному во вторник, 19 мая, отчету, за предыдущий месяц россияне приобрели 66 машин этого сегмента. Между тем, в апреле 2019 года было куплено 172 таких авто.
Многим потенциальным приобретателям люксовых автомобилей в период пандемии коронавируса приходится думать не о предметах роскоши, а о спасении бизнеса, отметил в эфире НСН гендиректор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский.
«К примеру, Rolls-Royce стоит не один десяток миллионов рублей, такой автомобиль могут себе позволить люди, связанные с бизнесом. Если это бизнес, если это инвестиции, то проблемы бизнеса важнее, а сейчас они, наверняка, есть. Если ты бизнесмен, значит у тебя есть наемные сотрудники, которым надо платить зарплату, несмотря на карантин. Бизнесмен понимает, что надо начать тратить какую-то подушку безопасности. Может быть, у компании есть деньги, которые он хотел себе начислить как дивиденды и купить дорогую машину, а теперь оказывается, что нужно держать компанию на плаву. Либо если речь идет об инвестициях, — ценные бумаги, акции, облигации — все это падает. Соответственно, тоже у людей тревога. Сейчас есть вещи поважнее, чем тот же Rolls-Royce. Такие траты откладываются», — считает собеседник НСН.
Автоэксперт не исключил, что рынок дорогих машин восстановится еще не скоро.
«Многие сейчас говорят о том, что мир после пандемии навсегда станет другим. Но если вдруг он каким-то чудом сразу возьмет и вернется в то состояние, в которым был до начала эпидемии, то вместе с этим вернутся на круги своя, в том числе все виды бизнеса, все виды продаж, продажи люксовых машин. Если же все-таки мир изменится каким-то необратимым образом не в лучшую сторону, то и продажи люксовых машин тоже “просядут” на какое-то время, может быть более длительное», — полагает Каминский.
По данным «Автостата», в апреле 40 процентов от общего числа проданных люксовых машин пришлось на модели Bentley (27 штук). Вторым по популярности у россиян оказался бренд Rolls-Royce (было продано 12 машин производителя). Mercedes-Benz Maybach S-Class, который ранее был самым востребованным в этом классе, в предыдущем месяце занял лишь третью позицию (продано 9 таких авто).
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